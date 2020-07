Apreendidos menores envolvidos em furto a hotel de Ibaiti

Meninos de 14, 15 e 17 anos invadiram estabelecimento comercial

Com informações sobre roubo a um hotel, durante a madrugada desta sexta-feira, dia 24, a PM realizou diligências buscando os criminosos,

Foram localizados – às 09h25m na Rua Elias Cecílio Dib – dois indivíduos, um de 17 anos, que estava com um boné idêntico ao usado no roubo, e confirmou sua participação com mais dois menores, 14 e 15 anos, também localizados e apreendidos.

O celular estava enterrado nos fundos do quintal da residência de um deles.

As roupas, dinheiro e o smartphone (foto) foram encaminhados à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para a lavratura de ato infracional.