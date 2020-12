Marcos Santana também trabalhou na delegacia de Tomazina

A 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti lamentou, em texto em rede social, a morte do investigador aposentado assassinado a tiros na noite de Natal em Ibaiti.

A nota divulgada é a seguinte: Com profundo pesar que a 37ª DRP de Ibaiti comunica o falecimento do investigador aposentado MARCOS TERRA SANTANA, morto na madrugada do dia 25/12/20. A toda família e amigos, os sinceros sentimentos de pesar nesse momento de dor e profunda tristeza, que Deus conforte a todos. Descanse em paz .

Marcos Terra Santana (fotos), de 59 anos, teve desentendimento com desafeto que foi até sua residência na avenida Tertuliano de Moura Bueno, no bairro Oscar Negrão. O assassino, já identificado e foragido, ainda passou com seu carro sobre o corpo da vítima,arrastando por cerca de oito metros.

Marquinhos também trabalhou na delegacia de Tomazina.