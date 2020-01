Bandido atira em comparsa durante fuga após roubo em posto

Na BR-153 em Santo Antônio da Platina

O restaurante e churrascaria Juninho, antigo Chapadão, no KM 47 da BR-153 foi assaltado em torno de uma hora da madrugada desta segunda-feira, dia 13, em Santo Antônio da Platina.Efetuando três disparos aleatoriamente e, após subtrair uma quantia em dinheiro, dois marginais tentaram evadir-se pela rodovia porém tiveram uma queda com a moto, abandonando-a no acostamento e continuando a fuga a pé por uma pastagem próxima.

A equipe localizou a motocicleta (fotos) usada no roubo abandonada junto com um capacete que estava sujo de sangue, possivelmente de lesão ocorrida da queda só que depois descobriu-se que era proveniente de um disparo.

Após algum tempo de patrulhamento a rádio-patrulha conduziu a motocicleta apreendida até a quarta Cia PM, sendo então iniciado o boletim e ocorrência relatando o acontecido. Durante a elaboração, o plantão recebeu uma ligação vinda do Pronto Socorro informando que um homem havia dado entrada com um ferimento em decorrência de arma de fogo nas costas.

As equipes compareceram ao PS, sendo o ferido (24 anos) identificado, Leonardo Nunes Vicente (Foto/Arquivo Npdiario) o qual é foragido da cadeia pública platinense.

Ele apresentava um ferimento vindo de uma arma de fogo, próximo ao ombro. Ao ser indagado, confessou ter sido o autor do roubo ocorrido no posto e que o ferimento ocorreu no momento da queda com a moto, onde seu comparsa estava com arma em punho e acidentalmente atirou contra ele. Após isso, o outro autor, não identificado, fugiu e ele conseguiu ajuda para chegar até o PS. Após a confissão foi dada voz de prisão ao bandido.

O ferido foi encaminhado à UTI(Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Jacarezinho e depois a um hospital de Londrina.O ferimento ocorrido no detido entrou na região posterior do ombro e o projétil se alojou na face, vindo a fraturar seu maxilar.

Os PMs estão no encalço do outro marginal. O veículo foi apreendido.