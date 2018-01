Bandidos atolam caminhão em barro e perdem mais de R$ 800 mil

Furto qualificado foi em Wenceslau Braz

Marginais realizaram o furto do caminhão 608 cabine estendida, cor laranja avermelhada, placas LZW 0438, com adesivo no para-brisa “Bagatelli Bagatelli”, levaram vários venenos e defensivos agrícolas da Denorpi de Wenceslau Braz na noite de terça-feira, dia 16. A Polícia Militar deslocou-se até o local onde constatou que havia sido feito três buracos numa parede de um dos barracões, e do seu interior

Por meio de câmeras a polícia descobriu na quarta-feira, dia 17, que usaram para carregar tais produtos um caminhão/furgão, cor branca, o qual também foi usado pela quadrilha.

Em diligências, o sargento Walter e Soldados Lauro César e Vicente encontraram nas proximidades do bairro KM 10 um caminhão Mercedes Benz/1113, cor azul, placas ADC-9576, um caminhão/furgão, Iveco/Daily 45s14 Granfur, cor branca, placa HJI-3334, (ambos com alerta de furto) e o caminhão furtado da Denorpi.

Os veículos estavam carregados dos produtos furtados da empresa e ficou na estrada rural que leva até Tomazina.

O delegado de Polícia Civil, Miguel Chibani, foi chamado e autorizou que guardassem os veículos – provisoriamente – no pátio da Empresa Denorpi, devido a Delegacia não possuir espaço.

Os produtos estão avaliados em aproximadamente R$ 767 mil.Se incluído o caminhão, os marginais tiveram um “prejuízo” de mais de R$ 800 mil.