Bate-grade e transferências na cadeia assustam Cambará

Familiares foram até o local para verificar se havia rebelião ou fuga

Cinquenta e quatro celulares e 44 gramas de maconha escondidas num colchão foi o resultado do bate-grade realizado nesta segunda-feira, dia cinco, em torno de 11h50m na cadeia de Cambará. O trabalho envolveu as polícias militar e civil e o Depen (Departamento Penitenciário).

A ação chamou a atenção da vizinhança e de familiares dos detentos,que se mobilizaram para buscar informações no local se encontravam os Agentes do SOE (Setor de Operações Especiais) realizando os preparativos para a transferência de três marginais para outra carceragem não divulgada.

O comandante do 2° Pelotão da PMPR de Cambará, Sargento Reinaldo, esteve no local acompanhando os andamentos da ocorrência.