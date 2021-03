A partir de hoje e até o dia oito deste mês em função da pandemia

O 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente informa: A partir desta segunda-feira, dia primeiro, estão SUSPENSAS as atividades de atendimento ao público na forma presencial, nas cidades de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, em razão da vigência do Decreto Estadual Nº 6.983/2021, o qual determina medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19.

A corporação, porém, disponibiliza os seguintes contatos via e-mail e telefones, para esclarecimentos e dúvidas quanto ao setor de prevenção contra incêndios e emissão de Boletins de Ocorrência:

Santo Antônio da Platina:

(43) 3534-4677

7sgbi-1sb@bm.pr.gov.br

Jacarezinho:

(43) 3525-3515

7sgbi-2sb@bm.pr.gov.br