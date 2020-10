Caminhão de Andirá pega fogo em Cornélio Procópio

Causas do sinistro ainda estão sendo levantadas pelas autoridades

Na noite desta quinta-feira, dia oito, por volta das 19h15m, no Km 81,9 da BR-369 em Cornélio Procópio, um caminhão carregado de armários, que fazia o trajeto Andirá/Arapongas, teve parte da estrutura e a carga que transportava incendiados durante o deslocamento pela rodovia.

O fogo destruiu por volta de 70% do caminhão com placas de Umuarama. O combate ao incêndio se deu com as equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Triunfo/Econorte.

Devido ao ocorrido, o trânsito ficou prejudicado, sendo interditadas as duas faixas da rodovia, do início do incêndio até as 20h50m, momento que foi controlado.

Não houve nenhum ferido, somente danos materiais.

As causas do incêndio ainda estão sendo levantadas, ficando a PRF responsável pela confecção do Boletim de Acidente de Trânsito.