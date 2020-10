Candidato a vereador de Jacarezinho preso após acidente por embriaguez

O filho do condutor (seis anos) também estava no carro

Um candidato a vereador do PT transitava com seu veículo (Ford/Ka) pela Rua Doutor João Abujamra e no cruzamento com a Rua Perimental Wanda Quintanilha, segundo contou à PM, ao desviar de outro veículo, perdeu o controle e acabou colidindo contra um poste (fotos).

Quando da chegada da equipe policial militar, o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) já prestava o atendimento médico aos envolvidos.

O filho do condutor, de seis anos, também estava no carro; sofreu ferimentos superficiais e já estava em observação no pronto socorro.

O condutor apresentava sinais claros de embriaguez, tais como fala mole, andar cambaleante, olhos avermelhados, estava falante, inclusive disse diversas vezes ter feito o consumo de bebida alcoólica, tendo informado isso tanto para os PMs quanto para o médico que o atendeu, conforme laudo médico anexado ao boletim de ocorrência.

Ao político, foi oferecido realizar o teste do etilômetro, todavia ele se negou a realizar o teste.

Diante do fato, foi elaborado o termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, conforme resolução do CONTRAN 432/13, e elaborada as notificações cabíveis, cito artigo 165 e 166 do CTB.

O veículo estava com a documentação em dia e foi liberado para a mulher do homem.

Em seguida, foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil pelo ilícito de embriaguez ao volante, para as demais providências.

A candidata a prefeita Tina Toneti (PT) foi procurada pelo npdiario para comentar, mas preferiu não prestar declarações.