Carreta pega fogo entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho

Fogo irrompeu na carreta (placas MEV 6713/Xanxerê/SC) em torno de 14h10m desta terça-feira, dia 17, no KM 28 da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antonio da Platina. O condutor não soube precisar a causa do sinistro, mas relatou ter iniciado internamente no meio da cabine.

Ele, que ficou muito nervoso, mas não se feriu, encostou na margem da rodovia numa reta e veículo se incendiou rapidamente.

Os Bombeiros de ambas as cidades controlaram as chamas, mas o cavalo mecânico foi destruído e a carga de arroz parcialmente também.

A concessionária Triunfo/Econorte também prestou suporte, assim como a Polícia Rodoviária Federal.

O tráfego ficou congestionado nos dois sentidos por cerca de uma hora e meia.