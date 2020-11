Carro furtado da Prefeitura de Pinhal recuperado em Conselheiro Mairinck

Jovem drogado estava sozinho parado na rodovia BR-153

Em torno de 22 horas desta sexta-feira (13) durante patrulhamento na BR-153, em Conselho Mairinck, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal se deparou com um VW SpaceFox de cor branca, parado no acostamento da rodovia, de forma que despertou a atenção da equipe.

No interior do veículo havia um jovem, 22 anos, com fala confusa, gestos alterados, olhos avermelhados, agressivo e aparentando estar sob efeito de uso de substância psicoativa.

Durante os procedimentos de fiscalização ficou constatado que o carro foi furtado momentos antes do pátio da Prefeitura de Ribeirão do Pinhal.

O crime era tão recente que no momento da abordagem o boletim de ocorrência sequer havia sido confeccionado.

