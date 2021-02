Bandidos fugiram antes da chegada da viatura da PM

A equipe foi informada de que havia alguns elementos em atitude suspeita no local conhecido como Véu da Noiva nesta quinta-feira dia 18. Assim, a PM foi até a PR-431, onde os indivíduos se evadiram antes da chegada da viatura. Usaram um Fiat Uno, ficando no local apenas um Renault Sandero de cor prata (foto), no qual foram realizadas buscas em seu interior e não foi achada nenhuma ilicitude.

Ato contínuo, realizada consulta em sistema policial e constatado ser produto de furto/roubo na cidade de Bauru(SP).

Como não tinha disponibilidade de meios para o transporte do veículo que estava sem a chave, solicitado com a empresa para que se pudesse realizar o transporte até a delegacia de Polícia Civil, sendo prontamente atendido e entregue ao investigador de plantão, porém com os vidros abertos e ficando na parte externa do imóvel.