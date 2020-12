Quatro das seis pessoas feridas no acidente são de Andirá

Por volta das 11 horas deste domingo, dia 27, entre Bandeirantes a Abatiá ocorreu um acidente na PR-436 envolvendo um Corolla Toyota só com o motorista (placas de Santa Mariana) e um Classic de cor verde (placas de Andirá), com cinco ocupantes.

Um rapaz viajava para se encontrar com a namorada no distrito Nossa Senhora da Candelária (Sertãozinho), em Bandeirantes.

No sentido contrário transitava o Classic, retornando para Andirá com os passageiros que passaram Natal em Santa Amélia.

Informações ainda dão conta que o condutor do carro da Toyota se perdeu e foi para o barranco, quando voltou para pista atingiu de cheio o outro carro no sentido contrário.

No Chevrolet Classic havia cinco vítimas, o motorista ficou preso nas ferragens, um rapaz estava apenas com machucados leves e consciente, e mais três mulheres com ferimentos graves. No Corolla apenas o motorista, também com ferimentos leves, porém nervoso com o acontecimento.

Os quatro que ficaram feridos (moradores de Andirá) foram encaminhados pelos Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para o Pronto Socorro de Bandeirantes. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local. Ambos os veículos ficaram totalmente destruídos(Colaboração: Rádio Cabiuna).