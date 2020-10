Morte de casal vira mistério cheio de intrigas em Ribeirão do Pinhal

Marido matou mulher e se suicidou ou atual namorado dela tirou a vida do suposto assassino

Duplo crime passional impacta o Norte Pioneiro neste início de semana. No final da tarde deste domingo, dia 11, duas mortes (foto principal) seguidas aconteceram em Ribeirão do Pinhal.

O trabalhador rural Nei Silvério (foto abaixo) , 38 anos, era casado com a vendedora Alessandra Silva Nunes, 36, e tiveram um filho, hoje com 16 anos. Após vários anos resolveram se casar. E depois, se separaram. Ou não, a verdade ainda não está para ser revelada.

Em torno das 18h30m deste domingo ele foi conversar com a ex-mulher na casa dela na rua Antônio Rosa, centro da cidade. O filho adolescente não estava na residência.

Vizinhos relataram ruído de um disparo de arma de fogo e viram quando o homem fugiu com a moça dentro do seu Fiat Uno, que chegou a colidir num portão, mas, na sequência teria saído em alta velocidade.

Ainda não está claro o motivo, mas Alessandra após receber um tiro de revólver calibre 32 que entrou pela boca e se alojou em sua cabeça, foi levada no carro por Silvério para o sítio da família dele na localidade chamada Barro Branco.

O atual namorado, um policial militar, ficou sabendo do episódio e foi com seu Chevrolet Corsa tentar salvar a amada. Quando chegou na propriedade, discutiu com o desafeto e com sua pistola .40 trocou tiros.

Só a perícia técnica vai indicar, mas prováveis quatro disparos , três no abdômen e um na cabeça, mataram o rapaz. É possível ainda que Silvério tenha atentado contra si mesmo, em suicídio,

Desesperado e rapidamente, o namorado a levou ao Hospital Nossa Senhora das Graças, porém ela não resistiu e perdeu a vida. O PM permaneceu à disposição da Justiça. Ele sempre residiu em Pinhal.

Relatos correntes na cidade indicam, porém, outro cenário. A moça estaria tendo um caso com o PM, que também seria casado. O marido teria descoberto e foi tirar satisfações. O PM tinha acabado de deixar Alessandra na casa e ficou nos arredores e teria começado a atirar, sendo o disparo na mulher acidental. O casal estaria brigando

Ainda de acordo com essa versão, o homem seguiu o casal até o sítio, cerca de 5 km da cidade “e executou o marido com quatro tiros”.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho levou os corpos.

As duas armas foram apreendidas. Não há definições sobre sepultamentos,

A Polícia Civil instaurou inquérito , assim como a Militar também para apurar o caso.

O PM foi encaminhado para o 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho.

Mais detalhes a qualquer momento,