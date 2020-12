Após o término do relacionamento iniciou intimidações

Na manhã desta quinta-feira, dia dez, a Polícia Civil deu cumprimento a mandado de prisão preventiva em desfavor de indivíduo que descumpriu medida protetiva em sede de violência doméstica.

A medida protetiva foi deferida em razão do mesmo supostamente ameaçar sua ex – esposa com uma faca após o término do relacionamento. A vítima postulou medida protetiva em razão do episódio, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário, sendo então proibida a aproximação deste da vítima e seus familiares.

Posteriormente ao deferimento da medida protetiva, o homem realizou, no último fim de semana, perseguição de carro contra sua filha e já havia ameaçado a mesma com uma suposta arma de fogo. Em razão disto o delegado de polícia representou pela prisão preventiva e a mesma foi decretada pelo Poder Judiciário com concordância do Ministério Público.

Durante a prisão o indivíduo foi encontrado na posse de um simulacro de arma de fogo.

O indivíduo de 40 anos foi interrogado na 38ª Delegacia Regional de Santo Antônio da Platina e em seguida encaminhado à Cadeia local.