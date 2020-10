Colisão de Gol e caminhão mata rapaz de Wenceslau Braz (vídeo)

As causas e circunstâncias da fatalidade ainda não foram descobertas

Exclusivo: Maicon Donizete de Souza (fotos), de 29 anos, perdeu a vida num acidente em torno de 10h50m deste sábado, diz dez, no KM 228 da PR-092, em Arapoti (cidade da região dos Campos Gerais).

O brazense conduzia um VW/Gol que colidiu frontalmente contra uma carreta (placas de Garuva/SC) , capotou ao lado da pista, e morreu no local devido a gravidade dos ferimentos, de acordo com o posto da Polícia Rodoviária Estadual arapotiense. O outro motorista teve apenas ferimentos leves com o tombamento do veículo.

O Corpo de Bombeiros de Jaguariaíva também esteve na ocorrência.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa e sepultado neste domingo, dia 11, no cemitério de Wenceslau Braz.