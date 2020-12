Um caminhão e um utilitário bateram na BR-153

Ocorreu acidente em torno das 14h20m deste domingo, dia 27, no km 86 da BR-153, em Conselheiro Mairinck.

O motorista de uma Fiat Strada (com placas de Santo Antônio) ao entrar na rodovia não percebeu a proximidade do caminhão Mercedes Benz Atego (placas de Imbé/RS).

O condutor do caminhão tentou parar, porém não teve espaço suficiente e colidiu na traseira da camionete. Ele e os outros ocupantes não se feriram.

Com lesões graves, o homem do carro e sua neta de 10 anos, com ferimentos leves, foram encaminhados para o Pronto Socorro da cidade de Conselheiro Mairinck.

Os outros passageiros, um homem com machucados graves e uma mulher com lesões leves foram encaminhados para o hospital de Ibaiti.

A ocorrência foi atendida pela Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Santo Antônio da Platina e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).