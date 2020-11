Colisão frontal deixa rapaz de 20 anos ferido na PR-092

Foi domingo de noite em Wenceslau Braz no trecho entre Arapoti

Uma carreta Scania/R440 (placas BBC-3840 de Toledo/PR) bateu de frente na PR-092 cerca de 23h40m deste domingo, dia oito, com uma VW/Saveiro (placas AWC7I96, de Siqueira Campos) próximo do Motel Floresta, em Wenceslau Braz, no trecho entre Arapoti.

O jovem Luiz Henrique Faustino da Silva, de 20 anos, sofreu ferimentos graves no rosto e braços, e levado ao Pronto Socorro brazense, sem risco de morte.

A Polícia Rodoviária Estadual (Unidade Operacional de Siqueira Campos) atendeu a ocorrência, assim como a Defesa Civil, Polícia Militar e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).