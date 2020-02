Colisão entre duas motos na rodovia BR-153

Na zona urbana perto da passarela

Acidente envolvendo duas motocicletas causou ferimentos numa criança por volta das 21 horas desta terça-feira, dia 11, perto da passarela do KM 38 da BR-153 na entrada de Santo Antônio da Platina.

A Polícia Rodoviária Federal e a ambulância da concessionária Triunfo/Econorte atenderam a ocorrência.

Um motociclista com o filho de 14 anos transitava pela rodovia quando, no trevo da rua Dom Pedro II, outro rapaz também com o filho (dez anos) na garupa, atravessou a preferencial e houve a batida (fotos).

Apenas um garoto se feriu levemente.