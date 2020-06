Colisão entre Moto e Corsa em Santo Antônio

Em torno de 19h50m desta quinta-feira no KM 338 da PR-092

Um motociclista de 48 anos sofreu fraturas no fêmur e diversas escoriações no corpo em batida no KM 338 da PR-092 às 17h50m desta quinta-feira, dia 25, em Santo Antônio da Platina.

O acidente aconteceu no trevo de acesso ao Aparecidinho 2.

O homem pilotava sua Honda Bros 160 e entrou à esquerda no mesmo momento que o motorista do Corsa (placas de Jacarezinho). A colisão lateral foi violenta, porém o condutor de 31 anos, que retornava do trabalho, se feriu levemente.

A Polícia Rodoviária Estadual (posto Platina), o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar atenderam a ocorrência.