Colisão mata rapaz de 28 anos na BR-153 em Guapirama

Estava num Gol de cor prata que bateu frontalmente contra um caminhão

Wesley Victor dos Santos (foto), de 28 anos, colidiu contra um caminhão (placas de Apucarana), bateu no rodado e perdeu a vida em torno de 11 horas desta terça-feira, dia 22, no KM 59 da BR-153, em Guapirama. Estava sozinho conduzindo o veículo.

Foi cerca de 300 metros da Cabana do Lago , a 14 quilômetros de Santo Antônio da Platina, numa reta.

Estava num Gol de cor prata e placas de Santo Antônio da Platina.

O motorista com 47 anos também de Apucarana, sem ferimentos. seguia no sentido Ibaiti.

A batida se deu na pista de rolamento do caminhão, ou seja, pelos vestígios o automóvel invadiu a pista contrária. Acabou colidindo no eixo traseiro do caminhão, que ficou danificado (foto). As circunstâncias serão averiguadas pela Polícia civil.

A PRF(Polícia Rodoviária Federal) esteve no local e fez o levantamento dos dados do acidente.

O Instituto Médico Legal de Jacarezinho recolheu o corpo, que será velado e sepultado em Guapirama, onde residem os familiares.

Ele trabalhava na empresa Frangos Pioneiro.