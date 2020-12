Foi em torno de 20 horas nesta sexta-feira no trevo da Vila Rosa

Por volta das 20 horas desta sexta (05) a PRF atendeu um acidente do tipo colisão transversal no município de Jacarezinho. O fato ocorreu no trevo de acesso ao município ( Vila Rosa), localizado no quilômetro 20 da BR-153 e envolveu duas caminhonetes, modelo GM/S10 e uma VW/Saveiro.

No momento do evento a S10 seguia no sentido crescente da rodovia e a Saveiro (placas de Pato Branco) tentava cruzar a rodovia; com o impacto a lateral esquerda da Saveiro ficou totalmente destruída.

O acidente fez três vítimas, sendo que duas foram socorridas com lesões pelas equipes de socorro e salvamento e outra teve morte confirmada no próprio local.

A vítima fatal foi José Vanderlei Batista, de 49 anos, morador de Jacarezinho; já os lesionados, também moradores de Jacarezinho, foram encaminhados à Santa Casa local para atendimento médico.

Não foi possível realizar o teste de bafômetro no condutor da S10 tendo em vista seu estado de saúde; o passageiro que seguia junto na caminhonete S10 declarou a equipe que ambos seguiam para suas residências após o dia de trabalho.

O corpo foi encaminhado ao IML local e será sepultado neste sábado, dia cinco, no Cemitério São João Batista.

A Unidade Operacional de Santo Antônio da Platina da Policia Rodoviária Federal esteve no local.