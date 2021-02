Batida ocorreu cerca de 23h30m desta sexta-feira na Transbrasiliana

Acidente em torno de 23h30m desta sexta-feira, dia 30, no KM 67 da BR-153, tirou a vida de João Marcos da Silva, de 53 anos, perto da ponte do rio das Cinzas, em Conselheiro Mairinck (vídeo e fotos).

Uma carreta (placas de Rinópolis/SP) carregada de fertilizante (ureia), cujo condutor era a vítima fatal, teve desprendido o semirreboque de nove eixos e colidiu frontalmente com o cavalo de outra carreta com container (placas de Itajaí/SC).

Mais um automóvel que seguia atrás , um Chevrolet Cobalt (placas de Carlópolis), foi envolvido. O motorista, que não teve absolutamente culpa nenhuma, perdeu o controle da direção e colidiu contra a defensa metálica da ponte.

Aguinaldo Rodrigues, que dirigia o carro sozinho, sofreu ferimentos leves na região do tórax por conta do cinto de segurança. Ele é assessor parlamentar do Primeiro-secretário da Alep (Assembleia Legislativa) do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli(PSB).

Parte da carga se espalhou pela rodovia.

Trânsito ficou em meia pista durante quase três horas.

A Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária Federal) e o corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina, e a Polícia Civil de Ibaiti atenderam a ocorrência.