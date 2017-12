Enterrado corpo de jovem morto na PR-092

Trabalhava na loja Colombo

O estudante universitário Felipe Fernandes Mota (FOTOS), de 25 anos, perdeu a vida em torno das 4h45m deste domingo, dia três,no KM 318 da PR-092, no trecho entre Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina, bem próximo da propriedade rural do conhecido fazendeiro platinense chamado Izaque Dias.

Ele estava sozinho e conduzia o Fiat Uno ( placas OQR 0806/Carlópolis) que bateu de frente com o Fiat Strada (placas AQX 9593/SAP), dirigido pelo veterinário Manoel Eduardo Oliveira Marques, 31, o qual fez uma cirurgia no braço, está bem, sem risco de morte, e permanece internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde, onde sua acompanhante,Marcele Camargo, 28, também foi atendida com ferimentos leves e já liberada.Ela teve escoriações numa das pernas.



Felipe era morador de Santo Antônio da Platina e trabalhava na loja Colombo. Ontem, haveria um almoço de confraternização dos funcionários, mas a festa foi cancelada.

O jovem estava no terceiro ano de Direito na Fanorpi/Uniesp, era solteiro,de família do bairro rural de São Joaquim de Cima.Filho de Francisco de Fátima Mota, mais conhecido como Chiquinho da Pamonha, e Maria Alice Fernandes.Tinha um irmão, Diego.O avô é conhecido como “Mande”.

O corpo foi velado na Funerária Santo Antônio e sepultado na manhã desta segunda-feira, dia quatro, no cemitério São João Batista (Fotos do acidente: Hélio Galvão).