Consultório odontológico assaltado em plena luz do dia

No centro de Santo Antônio da Platina

Um elemento armado com revólver cromado invadiu e assaltou o consultório odontológico do cirurgião dentista Koiti Asanuma, no final de semana(sexta-feira), na avenida Oliveira Motta, em Santo Antônio da Platina.

O que chamou a atenção é que o indivíduo cometeu o crime em torno das 15h30m.

O bandido roubou dinheiro, pertences, smartphone e até a aliança de ouro do profissional.

Uma testemunha flagrou o comparsa esperando do lado de fora numa motocicleta.