Todas foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná

Quatro pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná por transporte ilegal de drogas, a partir da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, foram presas. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pelo Juízo Criminal da comarca, a pedido do MPPR. Um quinto denunciado, também alvo da ordem judicial, encontra-se foragido. De acordo com a denúncia, oferecida pela Promotoria nesta quinta-feira, 17 de dezembro, o transporte ilegal de 194 quilogramas de maconha ocorreu em 21 de agosto deste ano, quando, após abordagem policial, os investigados conseguiram fugir em dois dos veículos utilizados pelo grupo. Dos cinco denunciados, dois eram condutores do veículo em que estavam as drogas, dois atuavam como “batedores” para evitar uma abordagem policial, e uma quinta pessoa possibilitou a fuga na primeira abordagem, em agosto. A ação dos réus foi descoberta durante a Operação Agência, deflagrada pela 6ª Promotoria de Justiça de Apucarana, com o apoio do 10º Batalhão da Polícia Militar, que apura os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na região.

Na ocasião, a Polícia Militar de Apucarana prendeu quatro pessoas, uma mulher, de 25 anos, e três homens, de 18, 25 e 26 anos, por tráfico de drogas nos bairros Sumatra e Vila Nova, em Apucarana.

Conforme a PM, no dia 21 de agosto, em Charles Naufal, no Paraná, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), 194 kg de maconha no interior de um veículo GM/Celta (foto), após abordagem policial sendo que os 2 suspeitos que estavam no interior do veículo conseguiram fugir do local.

Em diligências da Agência Local de Inteligência do 10ºBP no decorrer da “Operação Agência” foi possível identificar os suspeitos que haviam fugido da PRE, além de identificar todo o grupo criminoso que participou daquela ação, “batedor(es)” e indivíduos que realizaram o resgate dos suspeitos.

Após trabalho da ALI 10º BPM juntamente da 6ª Promotoria de Justiça de Apucarana e da 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio, foi possível cumprir quatro Mandados de Prisão, em Apucarana, do grupo criminoso. De acordo