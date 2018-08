Corpo de servente de pedreiro é localizado em morro

Tudo indica que tenha se suicidado

O servente de pedreiro Ézio Lauro (foto) , mais conhecido como Véinho, havia desaparecido.A família ficou desesperada porque ele saiu para trabalhar às 7h30m desta segunda-feira, dia 13, e não mais retornou.Tinha 45 anos, era solteiro e morava com os pais na Vila Ribeiro, em Santo Antônio da Platina.

A irmã, Elisabete Cristina Lauro Moreira, comunicou a polícia e deixou número do telefone para quem tivesse informações, só que o corpo dele foi localizado às 17h20m desta terça-feira, dia 14, no Morro do Bim. Um parente foi ao local e ficou em estado de choque ao reconhecer o corpo, dependurado numa árvore.

O delegado da 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Rafael Guimarães, informou ao npdiario que “aparentemente foi suicídio, teria se enforcado numa árvore, mas só poderei confirmar com o laudo do Instituto Médico Legal, que deve ficar pronto nesta quarta-feira”, declarou.