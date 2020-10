Decretada prisão para acusado de assassinato em Ribeirão do Pinhal

Faca foi apreendida pela PM de Santo Antônio da Platina

Um homem, de 33 anos, conhecido como “Uruguai”, foi preso na madrugada desta quinta-feira, dia primeiro, pela Polícia Militar, em Santo Antônio da Platina. A prisão ocorreu após diversos furtos. Além de uma residência, ele teria furtado objetos da base da Polícia Rodoviária Federal.

Sábado passado, dia 26, ele fugiu do município de Ribeirão do Pinhal, onde morava com Francisco Abreu, conhecido por Paraguai, que foi assassinato; localizaram a vítima com um corte no pescoço. Testemunhas ouvidas no inquérito relataram à Polícia Civil terem os vistos juntos poucas horas antes do crime.

A polícia desconfia que a identidade do autor é ser falsa; foi preso sem portar documentos. Peritos colheram digitais, já os Policiais Civis, os quais vistoriaram o local, verificaram que um par de tênis novo foi levado. As autoridades ainda checaram na Caixa Econômica Federal se a vítima sacou verba do auxílio emergencial no mesmo dia em que morreu e descobriram que sim; ele estava em companhia do acusado.

A vítima não tinha desafetos públicos, também não era voltado à prática de crimes. As testemunhas afirmaram que Paraguai queria expulsar o morador de casa, pois estaria praticando diversos furtos e atraindo “ameaças” ao endereço.

A Polícia Civil tem 30 dias para encaminhar o resultado das investigações. Acusado segue preso na Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, mas pode ser removido para o Setor de Carceragem Temporário de Ribeirão do Pinhal.