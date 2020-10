Delegado autua soldado por suspeita de homicídio; caso tem várias versões

Casal morreu a tiros e Justiça vai julgar e apontar possíveis culpados

O delegado Tristão Borborema (foto principal) declarou ao npdiario na manhã desta segunda-feira, dia 11, que “o soldado envolvido foi autuado em flagrante por suspeita de homicídio, está no batalhão à disposição da Justiça (pelas condição de PM) e alegou legítima defesa. Quem vai decidir agora se ele permanece preso ou responde em liberdade será a Justiça”.

A autuação foi pela PC porque ele estava de folga da corporação. Crime comum Justiça estadual. Um oficial acompanhou durante a lavratura.

As mortes do trabalhador rural Nei Silvério (fotos) , 38 anos, e da sua esposa vendedora Alessandra Silva Nunes(fotos) serão investigadas.

De acordo com a PM, o soldado de folga Everton Danilo da Silva (foto acima), estaria pedindo apoio no final da tarde de domingo, pois uma mulher (36 anos) “estava sendo sequestrada pelo seu ex-esposo” o qual portava arma de fogo e havia seguido para o seu sítio que fica no bairro Barro Branco. Em deslocamento para o local do fato equipe foi abordada pelo policial, o qual estava conduzindo seu veículo GM Corsa Classic e no seu interior estava a mulher, a qual havia sido vítima de arma de fogo e fazia o seu encaminhamento para o hospital.

A equipe ao chegar no hospital foi informada pelo Policial que a situação ocorreu primeiro na Rua Antônio Rosa, onde no momento veio a entregar a pistola pertence a PMPR.

Ao chegar no sítio viu que a mulher se encontrava lesionada e tentou socorrê-la, foi quando visualizou o ex-marido lhe apontando o revólver em sua direção, foi nesse momento que o Policial Militar efetuou disparos a fim de cessar a agressão.

A equipe ao chegar no local encontrou o indivíduo (38 anos) caído na porta da cozinha onde havia um revólver calibre 32 próximo ao corpo, 03 cartuchos de pistola e um estojo contendo diversas munições.

Resultados:

▪ Mulher adulta, 36 anos (vitima em óbito).

▪ Homem adulto, 38 anos (autor em óbito).

▪ Policial Militar, 38 anos (encaminhado para sede do 2º BPM).

▪ 01 revólver calibre 32 (apreendido).

▪ 01 pistola calibre .40 (apreendida).

▪ 03 munições calibre .40 intactas (apreendidas).

▪ 03 munições calibre .40 deflagradas ( apreendidas).

▪ 08 munições calibre 32 intactas (apreendidas).

▪ 06 munições calibre 32 deflagradas (apreendidas).

