Delegado da Polícia Civil apresenta balanço e projeta 2020 melhor

Foram instaurados 288 inquéritos

declaração é do delegado Rafael Pereira Gabardo Guimarães (foto) referindo-se ao balanço divulgado pela 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina nesta sexta-feira, dia 27.

Ele acrescentou que “a tendência é melhorarmos ano que vem esses índices, uma vez que a nova delegacia (foto abaixo), com a desvinculação total da cadeia pública e custódia de presos, vai proporcionar o direcionamento do foco da equipe somente naquilo que sempre foi seu mister principal, a investigação policial”.

A organização da escala de investigadores inclusive já foi modificada para 2020 com a intenção de melhorar ainda mais a eficiência das investigações.

Abaixo o relatório reduzido de 2019 referente às atividades realizadas pela equipe policial composta pelos estagiários, investigadores, escrivães e delegado:

– Autos de prisão em flagrante: 205

– Portarias de instauração de inquérito: 288

– Total de inquéritos instaurados (flagrantes + portaria): 493

– Inquéritos com investigação concluída e com relatório do Delegado: 272

– Mandados de Busca e Apreensão Representados e cumpridos: 47

– Pedidos de Prisão Preventiva: 25

– Medidas Protetivas da Lei Maria da Penha: 137

– Boletins de Ocorrência de Ato Infracional de Adolescentes: 122

– Termos Circunstanciados (infrações de menor potencial ofensivo): 236.