Desavença familiar acabou em assassinato em Ibaiti

Jovem de 18 anos matou outro de 20 com um golpe de faca

Um rapaz de 20 anos foi morto com golpe de faca na madrugada deste domingo (15), em frente um bar na avenida Arnaldo Flaivro Buzato, próximo ao centro de Ibaiti.

Por volta da 01h20m, foi informado para a Polícia Militar (PM) e Polícia Civil (PC), que um indivíduo em óbito estava no Hospital de Campanha, vítima de arma branca.

o local, a Polícia Civil levantou informações que duas pessoas, um homem e uma mulher, estacionaram o carro do outro lado do bar e o homem desferiu um golpe de faca no peito de Douglas Lauro dos Santos.

O proprietário do bar imediatamente socorreu a vítima e a levou para o pronto socorro do hospital, mas já chegou sem vida.

Uma equipe da Polícia Militar e a investigadora de plantão da 37ª Delegacia Regional de Polícia, levantaram a autoria e prenderam o autor do crime. O motivo foi por desavença familiar. O homicida, de 18 anos, já havia desferido dois golpes de faca no irmão da vítima há cerca de um mês (Texto: Informe Policial).