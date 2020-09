Detido piloto platinense empinando motocicleta

Tentativa de fuga em alta velocidade coloca pedestres em risco

Na manhã desta terça-feira, dia primeiro, às 10h45m, um homem foi preso na rua Antônio de Castro Vilas Boas, bairro São Pedro, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a equipe da Rádio Patrulha se deparou com o acusado pilotando uma Yamaha e empinando o veículo. No local, havia várias pessoas na via pública, as quais foram colocadas em risco.

Durante a tentativa de escapada, seguiu por algumas ruas, até que foi abordado na praça do distrito de Monte Real, onde diminuiu a velocidade. Foi detido, a moto apreendida e encaminhados à 38ª Delegacia de Polícia Civil.