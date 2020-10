Dois homens morrem em acidente entre Siqueira Campos e Quatiguá

Escort bateu contra árvore e dupla não resistiu aos ferimentos

Um grave acidente no início da tarde desta sexta-feira, 9, terminou com a morte de duas pessoas. O caso aconteceu no KM 295 da PR-092, entre Quatiguá e Siqueira Campos.

De acordo com fontes policiais, o motorista de um Ford Scort, placas BOJ 9037, Rumirlei Toledo Egéa, 47 anos, perdeu o controle do Ford/Escort GL, saiu da rodovia e bateu numa árvore (fotos).

O Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina e o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionados, mas os dois ocupantes do veículo já estavam mortos.

Além do condutor, o passageiro Élio Cristiano de Carvalho, 51, também perdeu a vida na hora.

Rumirlei completaria 48 anos dia 22 deste mês.

Os dois, que seguiam de Siqueira Campos para Quatiguá, são moradores de Joaquim Távora, onde os corpos serão sepultados neste sábado, dia dez.