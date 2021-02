Prejuízos materiais foram de grande monta mas ninguém se queimou

O posto comunitário de bombeiros (Defesa Civil) de Ibaiti atendeu duas ocorrências na madrugada deste domingo, dia 28 (vídeos e fotos).

Por volta das três horas, uma olaria do Parque Bela Vista foi atingida por labaredas e o fogo consumiu parte do barracão do forno, sendo contido para que não invadisse os outros imóveis do prédio, As chamas chegaram também uma talha de lenhas.

Ninguém se feriu.

Em torno de 5h40m, aconteceu pane elétrica em caminhão trator perto da Pedreira no KM 118 da BR-153, o que ocasionou incêndio.

O Scania/R113 de Santa Catarina tinha peças de refrigeradores como carga. A cabine foi destruída, porém a carga não. O motorista, Tiago Linhares, de 30 anos, não se machucou.

Participaram os agentes Osiel e José Carlos.