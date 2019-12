Dupla furta carro em Santo Antônio da Platina (vídeo)

Não foi recuperado até agora

Foi furtado um Fiat Palio na rua José Bonifácio na madrugada de sexta-feira, dia 27, em Santo Antônio da Platina (vídeo abaixo) .

Após solicitação do proprietário de um açougue relatando que o veículo do seu irmão havia sido furtado, na madrugada, por volta das 4h24min; e após verificar no sistema de segurança da empresa, os PMs viram a movimentação.

O veículo (placas AJN – 4161) foi levado por dois homens que estavam encapuzados.

O carro foi recuperado: https://npdiario.com/capa/pm-recupera-carro-furtado-em-santo-antonio-da-platina-video/