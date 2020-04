Embriagado causa acidente e é preso em Santo Antônio

Bateu Uno na grade de uma casa na rua 7 de Setembro

Na noite desta quarta-feira, dia 22, às 19h40m, um homem foi preso após colidir seu veículo Fiat Uno na grade de uma casa, localizada na rua 7 de Setembro em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o acidente aconteceu devido estar embriagado. Até tentou fugir do local, mas sem sucesso.

Apesar de no teste do etilômetro (bafômetro) ter dado 1,08 de alcoolemia, o indivíduo afirmou que o incidente ocorreu após uma motocicleta o fechar no trajeto. Concluiu que apenas por isso colidiu com a lixeira que estava na grade referida.

O veículo não possuía pendências administrativas e ficou estacionado na via. Ele foi conduzido à 38ª Delegacia de Polícia Civil.