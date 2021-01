Invadiu uma oficina mecânica para tentar levar camionete

Policiais Militares realizaram a prisão de um indivíduo tentando furtar uma caminhonete Ford F 250 dentro de uma oficina, na Rua José Bernardo de Faria Neia, na segunda-feira dia 19.

Ele foi flagrado pelo proprietário do estabelecimento comercial no momento em que tentava fazer uma ligação direta debaixo do volante.

Foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil ribeirão-clarense.