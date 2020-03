Encontrado em Cambará carro roubado em Jacarezinho

Ainda não há informações sobre o criminoso

Nesta segunda-feira, dia 23, uma Fiat Strada branco, que havia sido roubada no dia 16 deste mês, foi encontrada na zona rural, próxima ao aterro municipal, em Cambará.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o veículo era de Jacarezinho e foi retirado do local com um guincho.

O carro foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cambará para os procedimentos cabíveis e para posteriormente ser devolvido à vítima.