Encontrados celulares na Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina

Presos transferidos às solitárias

Na tarde desta terça-feira, dia 17, por volta das 14h, as equipes ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Canil e RPA (Rádio Patrulhamento Automóvel) realizaram ordem de serviço e apreenderam diversos objetos na cadeia pública de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações, com o apoio do DEPEN (Departamento Penitenciário Nacional), os detentos foram transferidos momentaneamente às solitárias, para que os agentes realizassem vistorias e buscas nas celas.

O resultado das revistas foram: