Encontrados fugitivos da Cadeia Pública platinense

Estavam presos por roubo e tráfico de drogas

Na tarde desta terça-feira, dia 17, foragidos da Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina foram encontrados escondidos em uma casa em construção, na rua Odete Cândido da Silva, no Conjunto Álvaro de Abreu.

De acordo com as informações, as viaturas deslocaram até o local, onde foi possível visualizar três indivíduos que ao perceberem a aproximação das viaturas tentaram fugir, entretanto, sem sucesso.

Dois deles tinham mandados de prisão pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, ambos foragidos da cadeia pública de Santo Antônio da Platina, já o terceiro possuía um mandado de fiscalização.

Diante dos fatos, o último foi liberado, mas os foragidos foram entregues ao Departamento Penitenciário.