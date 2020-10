Equipe Rotam apreende menor dirigindo carro em Ibaiti

Nada de ilícito foi encontrado com o adolescente de 17 anos

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) em patrulhamento nesta quarta-feira, dia 21, viu um Ford EcoSport trafegando na Rua Armando Fortunato Heidgger, e o condutor aparentava ser menor de idade, sendo optado pela abordagem.

Ele foi identificado e constatado ser menor de idade, 17 anos, Em busca pessoal no condutor e no veículo não foi encontrado nada de ilícito, porém o veículo possuía pendências administrativas, sendo então conduzido à sede da 3° CIA para confecção dos Autos de Infração de Trânsito pertinentes e o veículo apreendido. Compareceu a irmã do menor para acompanhar os procedimentos.