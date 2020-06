Escândalo conjugal no Hospital Regional do Norte Pioneiro

Situação repercute em Santo Antônio da Platina

A esposa de um profissional da saúde do Hospital do Hospital Regional do Norte Pioneiro quebrou o veículo dele (foto) em torno de 13 horas desta segunda-feira, dia 22, no pátio do local. A motivação seria passional.

Ela chegou nervosa, com um pedaço de madeira bateu várias vezes no automóvel, gritando e xingando, chamando a atenção das pessoas.

Em seguida, o homem teria controlado a situação

O delegado Rafael Guimarães informou hoje não ter sido informado oficialmente sobre o basfond. No caso é crime de dano apenas.

A diretora-geral do Regional, Ana Cristina Micó, está ciente do fato e declarou ser uma questão pessoal e que o hospital não se responsabiliza por eventuais furtos ou prejuízos nos veículos estacionados na unidade de saúde.