Ex-marido tenta matar mulher a facadas durante culto em igreja de Abatiá

Tentativa de feminicídio foi evitada por fiéis que dominaram o criminoso

Uma mulher foi atacada pelo próprio ex-marido na noite deste sábado, dia sete, dentro da igreja Avivamento Bíblico, na avenida João Carvalho de Mello, em Abatiá.

O homem de 40 anos estava no culto sentado numa dos bancos (premeditou o crime) e inconformado porque a mulher estaria namorando. Em dado momento, tirou a faca de 28 centímetros que estava escondida na cintura, com a camisa por cima, e investiu contra a vítima, com vários golpes tentando atingir o pescoço.

Ela se machucou muito no braço esquerdo, mãos e tórax e outros fiéis dominaram o agressor e seguraram até a chegada da Polícia Militar.

Foram casados há 16 anos e estão separados há quatro. Pela manhã, havia enviado mensagem pelo aplicativo WhatsApp ameaçando tirar a vida da ex-companheira, com a qual tem um casal de filhos, porque “não tem sangue de barata”, e não permitiria que tivesse um novo relacionamento conjugal.

A PM prendeu o elemento por tentativa de feminicídio, lesão corporal grave e violência doméstica.