Exclusivo: Comandante da PM do Paraná confirma mudanças em batalhões

Simpático, respeitado e querido pela tropa, coronel Péricles é referência na corporação

No dia sete de novembro de 2019 aconteceu no salão nobre do SENAC(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Jacarezinho, a Cerimônia Militar na qual o Tenente-Coronel Luiz Francisco Serra assumiu o Comando do 2º Batalhão de Polícia Militar. A chefia foi passada pelo Coronel José Luiz de Oliveira, o qual estava à frente da unidade desde dezembro de 2017. Serra está praticamente nomeado coronel, faltando apenas a assinatura do governador Carlos Massa Ratinho Junior. Deverá deixar o cargo em breve e buscar novos desafios em outras localidades.

O coronel Péricles de Matos (fotos), Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, recebeu o npdiario para uma entrevista exclusiva na sede da corporação na rua Marechal Floriano Peixoto, no bairro Rebouças, em Curitiba.

Na ocasião, confirmou que nos próximos dias haverá mudanças em diversos 28 batalhões do estado, incluindo o do Norte Pioneiro, situado em Jacarezinho.

Nascido em 15 de maio de 1966 na cidade de Irati, Paraná, Péricles foi aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva e ingressou na Polícia Militar em 1986. Declarado Aspirante à Oficial em 1988, estava exercendo a atividade de Comandante do 1º CRPM ao ser nomeado para o cargo de Comandante Geral. Abaixo, a transcrição literal de suas declarações:

“Quero aproveitar a oportunidade que o npdiario me dá e saudar a todos os paranaenses do Norte Pioneiro, terra que eu respeito e tenho muito carinho.

Em relação a destinação dos oficiais, a classificação dos oficiais da Polícia Militar corresponde primeiro a assinatura do decreto de promoção. Então, o conjunto de promoções que está inserido o tenente-coronel Serra ainda não foi assinada pelo governador Ratinho Júnior. Estamos aguardando a assinatura do decreto.

Paralelo a isso, nós temos uma segunda CPO (Comissão de Promoções de Oficiais). Estamos marcando para o dia 13 de agosto. São três formações que ocorrem ao longo do ano e nós estamos fazendo essa segunda. Quando nós tivermos os dois grupos de promoção, nós vamos estruturar ou reestruturar toda a Polícia Militar, preenchendo os cargos que naturalmente têm e atendendo a necessidade administrativa e operacional da Polícia Militar.

Ou seja, toda vez que você organiza um CRPM (Comando Regional de Polícia Militar), seja uma diretoria ou um batalhão, você classifica as patentes: coronel, tenente-coronel, major, capitães e tenentes. Você vai ter que fazer todo esforço para compor equipes. Porque o coronel quer trabalhar com a a equipe que tem, formada pelo tenente-coronel, vários majores, capitães. Então, é necessário que tenhamos a assinatura do decreto pelo governador e a segunda CPO, para que nós possamos compor a Polícia Militar em todo Estado do Paraná, com aproximadamente 200 oficiais promovidos.

Essa é movimentação interna da corporação. Acho que até o final deste ano será possível concluir. A instituição precisa se renovar e esse processo de promoção é um processo de renovação da instituição, uma oxigenação. Porque a pessoa promovida se sente motivada. Ela quer assumir comandos de companhia, de batalhão. Então, é preciso dirigir esse processo, para que não venha perder a velocidade da instituição e nós possamos sempre dar uma resposta rápida à população paranaense”

A Polícia Militar do Paraná foi criada como uma unidade de caçadores (um tipo de infantaria leve) pela Lei nº 7, de dez de agosto de 1854, com a denominação de Companhia de Força Policial. O Comandante-Geral tem precedência hierárquica e funcional sobre todos os demais oficiais, e é o responsável pelo Comando e administração da corporação.

O Subcomandante-Geral, que é coronel Antônio Carlos de Morais (muito conhecido e respeitado no Norte Pioneiro, tendo trabalhado em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho) é o substituto imediato do Comandante-Geral nos seus impedimentos. Ele também exerce a função de coordenador operacional, é substituto eventual do Subcomandante-Geral, em caso de afastamento temporário, é o Chefe do Estado-Maior.

