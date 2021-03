Fatalidade ocorreu quando ele passeava como turista no Rio

O corpo de Glauco Pacheco Pirolo (foto), de 51 anos, será enterrado provavelmente na tarde desta quinta-feira, dia 18, no Cemitério Municipal de Cambará. Ele era gerente da Farmácia Morifarma em Curitiba, e morreu em Búzios, na Região dos Lagos do Rio, após se envolver – como turista – num acidente com buggy (fotos) nesta quarta-feira (17).

A fatalidade aconteceu por volta das dez horas, segundo o site G1. Outros dois ocupantes do veículo, de 47 e 42 anos, ficaram feridos. De acordo com a Prefeitura, o buggy foi alugado por um casal de turistas e o condutor do veículo era da empresa de turismo.