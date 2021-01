Domingo na esquina das ruas Afonso Ribeiro de Almeida e Otávio Muller

Em patrulhamento, os PMs visualizaram um indivíduo com uma muda de planta nas mãos, que após a abordagem foi constatada ser maconha. Em busca pessoal, encontrada dentro capa do seu celular, uma porção de cocaína.

Foi domingo, dia 17, às 17 horas, na esquina das ruas Afonso Ribeiro de Almeida e Otávio Muller.

Ele disse ser usuário das duas drogas. As equipes foram até sua casa e com devida autorização, realizaram buscas e localizaram mais uma porção de maconha, dentro do seu guarda-roupa.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à cadeia para as devidas providências.