Flagrado com revólver em Santo Antônio da Platina

Pela Rotam no Jardim Yoneaki Murakami

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) em patrulhamento pelas imediações do bairro Jardim Yoneaki Murakami, viu um indivíduo em atitude suspeita, o qual, ao perceber a presença da viatura, dispensou uma sacola plástica de cor amarela e fugiu.

Foi abordado aproximadamente a 200 metros do local, na avenida Alfredo de Souza. O fato aconteceu no final da tarde de quinta-feira, mas só confirmado neste sábado, dia 18.

Com o indivíduo, identificado (primeiro nome é André), nada de ilícito foi encontrado, mas realizadas buscas no terreno baldio, encontrada uma arma de fogo calibre .32 carregada com uma munição calibre .32, marca CBC intacta e um coldre preto de couro dentro da sacola.

O rapaz foi levado e apresentado na delegacia de Polícia Civil para providências.