Governadora se solidariza com família de parceiro político

Ela lamentou a morte prematura

A governadora Cida Borghetti enviou Nota de Pesar manifestando sua dor com a morte do deputado Bernardo Carli (PSDB), que integrava sua base de apoio. O parlamentar participaria neste domingo da Festa do Motorista de União da Vitória.

Abaixo, o texto na íntegra:

Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente do deputado Bernardo Carli. Conhecia o Bernardo desde pequeno, acompanhei o seu nascimento e toda a sua trajetória política, desenvolvida com talento e idealismo.

Ele já brilhava e iria brilhar muito mais, não tenho dúvidas. Sentirei muito a falta do sorriso contagiante, da alegria e da forma respeitosa como tratava as pessoas ao seu redor. Essa perda prematura é devastadora para todos nós, mas, principalmente, para os seus familiares.

Minha solidariedade à família Carli e às famílias dos profissionais que realizavam o voo.

Que Deus possa confortá-los nesse momento de dor.

Leia também: https://npdiario.com/capa/prefeito-lamenta-morte-de-deputado-bernardo-carli-veja-ultima-entrevista/

Mais: https://npdiario.com/capa/lider-do-governo-se-emociona-com-perda-de-amigo-de-infancia/

E ainda: https://npdiario.com/capa/romanelli-destaca-idealismo-e-humildade-de-bernardo/