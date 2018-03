Helicóptero socorre paciente em Tiro de Guerra de Jacarezinho

Local considerado ideal

A equipe do SaMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) utilizou a unidade do Tiro de Guerra 05/007 de Jacarezinho para fazer o pouso do helicóptero nesta quarta-feira (21). A equipe aeromédica esteve na cidade para transportar um paciente para Arapongas, onde passaria por cateterismo.

Segundo o piloto da aeronave, os atendimentos de urgência se tornam mais fáceis com o apoio do Tiro de Guerra, pois é uma excelente área para o pouso, além de o acesso de pessoas curiosas ao local ser restrito.

“Permite maior segurança durante os procedimentos de aterragem e decolagem da aeronave, bem como de atendimento e de preparação do paciente para o transporte”, disse(Texto; Jivago França/Foto: João Paulo Costa).