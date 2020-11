Homem é detido por suspeita de roubo em Jacarezinho

Investigações continuam para apurar todos os detalhes

No início da madrugada desta quinta-feira, dia cinco, um homem de 30 anos foi detido na rua Presidente Wenceslau Braz, bairro D. Pedro Filipak de Jacarezinho. Segundo as informações, o fato foi registrado às 0h20m, quando estava na garupa do outro procurado, o qual fugiu.

Ele foi encontrado pela Polícia Militar poucas horas após o roubo numa pastelaria da cidade. Estava em uma moto igual à identificada pela vítima e, quando percebeu a presença das autoridades, também tentou fugir. O crime foi efetuado com mais duas pessoas; todos armados.

O piloto do veículo, que estava em alta velocidade, ainda não foi localizado, entretanto, o suspeito detido havia pulado da moto, o que facilitou sua apreensão. Na abordagem, disparos de arma de fogo foram realizados, mas a princípio, ninguém ficou ferido.

À vista disso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local e, embora não tenha sido reconhecido pelo proprietário do estabelecimento, sua possível participação e do condutor serão apuradas através de inquérito policial.

A motocicleta foi apreendida, pois estava sem placa e com numeração do motor e chassi suprimidos.