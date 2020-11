Ibaitiense preso suspeito de adulterar cargas de soja

A Polícia Civil do Paraná prendeu 15 pessoas suspeitas de adulterar cargas de soja e lesar empresas nacionais e internacionais, na manhã desta sexta-feira (27). Estima-se que o prejuízo seja de aproximadamente US$ 20 milhões.

Os cumprimentos ocorreram nas cidades de Ibaiti, Paranaguá, Francisco Beltrão, Nova Esperança, São Jorge do Ivaí, Cascavel e Matinhos. Além do município de Teodoro Sampaio, no estado de São Paulo.

Além dos 15 mandados de prisão temporária, os policiais civis também cumpriram 23 de busca e apreensão, onde apreenderam celulares e, em um dos alvos, a quantia de R$ 4,3 mil em espécie.

Entre os presos estão funcionários, motoristas, donos de barracões e agenciadores, que recrutavam os condutores dos veículos. Além de servidores de um sindicato e de uma empresa.

Nove pessoas investigadas não foram localizadas durante a operação. Os suspeitos presos podem responder por adulteração de substância alimentícia, associação criminosa, corrupção ativa e estelionato.

Essa é a segunda fase da operação. A primeira aconteceu em setembro deste ano e prendeu nove pessoas.

INVESTIGAÇÕES – Durante as investigações, que iniciaram há seis meses, foi apurado que o farelo de soja saía da fábrica com 46% de proteína. Após a adulteração, o produto chegava ao destino com somente 11%, pois era misturado com areia e casca da soja moída.

Ainda de acordo com as investigações, a adulteração era feita desde janeiro e gerou um prejuízo estimado em US$ 20 milhões. Uma das empresas lesadas tem sede na França e teve um prejuízo de aproximadamente US$ 1 milhão (Fonte: Secretaria da Segurança Pública).